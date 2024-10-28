Строительная готовность моста на трассе М-2 в Серпухове составила 60%

В городском округе Серпухов продолжают возводить новый транспортный мост через реку Оку на трассе М-2. Сейчас его завершили на 60%.

На 102 километре трассы М-2 в Серпухове строят автомобильный мост через реку Оку. Рабочие уже собрали 340 метров пролетного строения. Всего до крайней опоры необходимо надвинуть 500 метров. До конца 2024 года строители завершат эти работы.

Сейчас на объекте обустраивают локальные очистные сооружения. Также строители укрепляют откосы на берегах, возводят опорную стену на правом берегу, модернизируют сети связи.

Сейчас на участке трудятся 64 монтажника, бетонщика, арматурщика и других рабочих, а также 15 машин спецтехники.

Для удобства и безопасности автомобилистов на период строительства организовали двухполосное движение. Причем одна полоса — реверсивная. Ее направление регулируют в зависимости от времени суток и интенсивности потока машин.

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