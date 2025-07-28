Строительная готовность многопрофильной больницы в Балашихе достигла 19%

В Балашихе продолжается возведение новой многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино. Готовность объекта составляет более 19%. Сейчас на строительной площадке трудятся более 550 рабочих, 20 инженеров и технических специалистов, а также задействовано 34 единицы строительной техники.

Строительство включает в себя масштабные работы по устройству конструкций главного корпуса, подземного и надземного паркингов, патологоанатомического корпуса и инженерной инфраструктуры.

В первом блоке ведется кладка стен с шестого по девятый этаж. Параллельно обустраиваются кровля и перекрытия коллектора. Во втором блоке специалисты армируют и бетонируют перекрытие десятого этажа, а также продолжают кладку на шестом и восьмом этажах.

В третьем блоке выполняется армирование и бетонирование перекрытия шестого этажа, что также требует высокой квалификации и точности. На четвертом блоке монолитные работы уже завершены, продолжается кладка стен на первом и шестом этажах, а также устройство кровли.

Строительство подземного паркинга достигло стадии обустройства кровельного покрытия. На надземном паркинге ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций пятого этажа, что позволит обеспечить достаточное количество парковочных мест для будущих пациентов и сотрудников больницы.

Также продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей. Сейчас ведется укладка теплосетей, гидроизоляция, монтаж кабелей и кирпичная кладка наружных стен. Эти работы являются основой для дальнейшей эксплуатации медицинского учреждения.

Завершение строительства многопрофильной больницы в Балашихе запланировано на 2027 год. Новый объект существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей городского округа и всего юго-восточного Подмосковья. Больница будет рассчитана на 1123 койки и предложит помощь пациентам по 26 различным профилям, что значительно улучшит качество медицинского обслуживания в регионе.