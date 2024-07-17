Строительная готовность лицея № 1 в Солнечногорске достигла 75%

Капитальный ремонт лицея № 1 продолжается в Солнечногорске. Строительная готовность объекта достигла 75%. Все работы завершат к 1 сентября.

Сейчас специалисты меняют инженерные сети и сантехнику, устанавливают новые окна и двери, выполняют отделку помещений и фасада, а также благоустраивают прилегающую территорию.

«Капитальный ремонт проводится на площади почти в три тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте работают 30 специалистов. Полностью завершить все работы запланировано до 1 сентября 2024 года», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.