Строительная готовность корпуса ОВД в Кашире достигла 55%

Инспекторы стройнадзора Московской области проконтролировали возведение нового корпуса ОВД в Кашире. Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».
На данный момент строительная готовность объекта составляет 55%. Строители выполняют монтаж светопрозрачных конструкций, бетонирование парапета и электромонтажные работы.
В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области уточнили, что общая площадь нового четырехэтажного административного здания превысит восемь тысяч квадратных метров. Согласно проекту, на территории нового Каширского ОВД возведут собственную блочно-модульную газовую котельную и обустроят два КПП. Завершить все работы планируется в 2025 году.