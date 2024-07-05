Строительная готовность корпуса ОВД в Кашире достигла 55%

Фото: Главгосстройнадзор МО

Инспекторы стройнадзора Московской области проконтролировали возведение нового корпуса ОВД в Кашире. Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

На данный момент строительная готовность объекта составляет 55%. Строители выполняют монтаж светопрозрачных конструкций, бетонирование парапета и электромонтажные работы.

В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области уточнили, что общая площадь нового четырехэтажного административного здания превысит восемь тысяч квадратных метров. Согласно проекту, на территории нового Каширского ОВД возведут собственную блочно-модульную газовую котельную и обустроят два КПП. Завершить все работы планируется в 2025 году.

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