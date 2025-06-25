Строительная готовность корпуса гимназии № 6 в Солнечногорске составила 45%

В Солнечногорске в сентябре планируют открыть новый корпус гимназии № 6, названной в честь дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского. Пристройка, которая вместит 300 учеников, готова примерно на 45%. Все работы планируют выполнить к новому учебному году.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко проверили, как проходят работы на объекте. Они подчеркнули, что строительство идет в соответствии с установленным графиком.

«Депутатский корпус контролирует выполнение работ, чтобы не случилось ситуации, когда вдруг непредвиденные обстоятельства заставят строителей признаться, что они не успевают. Будем оказывать всесильную помощь», — рассказал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

На строительной площадке трудятся 135 рабочих, три инженера и семь машин спецтехники. Сейчас там проводят работы по утеплению фасада, установке окон и отделке помещений. Уже завершили прокладку инженерных коммуникаций на втором и третьем этажах, сейчас продолжают на первом этаже, а также в подвале. Проект реализуют в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из областного бюджета.

«Школу с пристройкой на 300 мест откроют уже в сентябре 2025 года, работы идут полным ходом. Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Скоро здесь зазвучат детские голоса», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

В новом корпусе разместят учебные классы, комнаты для продленки, пищеблок и столовую, спортивный и актовый залы. Также предусмотрели благоустройство территории: там появятся спортивные и игровые площадки, зоны для общешкольных мероприятий и отдыха.

Создание нового корпуса позволит организовать обучение детей в одну смену.