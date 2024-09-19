Строительная готовность кофейной фабрики в деревне Коледино достигла 70%

Строительство сразу нескольких зданий в составе нового кофейного производства ведется в подольской деревне Коледино. Главгосстройнадзор Подмосковья оценил готовность объектов на 70%.

Строить фабрику компания «Арабика» начала в августе прошлого года. В составе комплекса будут корпуса по производству кофейной продукции, обжарки кофе, насосной станции, котельной, очистных сооружений и трансформаторной подстанции.

В настоящее время общая строительная готовность объектов составляет 70%. Фабрику планируется запускать в два этапа: сначала корпус обжарки кофе, затем цех кофейной продукции. Здесь будут выпускать молотый, зерновой и растворимый кофе, а также сухие растворимые смеси.

Полностью завершат строительство кофейной фабрики в феврале 2027 года.

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