Строительная готовность фундамента здания стадиона в Можайске достигла 60%

В Можайске продолжают реконструировать стадион «Спартак». Сейчас рабочие завершают установку опалубки фундаментной плиты здания будущего административно-бытового комплекса, которая готова на 60%.

Вместе с этим специалисты начали создавать арматурный каркас для стен и перекрытий, подготавливают основу для прокладки инженерных сетей. В административно-бытовом комплексе разместят раздевалки для спортсменов, тренерские и судейские помещения, тренажерный зал площадью 180 квадратных метров, медкабинеты, комнаты для охраны, санузлы для зрителей и другое.

Сейчас на площадке работают 55 человек и шесть единиц спецтехники. После реконструкции на стадионе появится современное футбольное поле с искусственным газоном, которое оснастят системой дренажа и подогрева, баскетбольные, волейбольные площадки и беговые дорожки. Там также установят четыре осветительных мачты по 25 метров каждая и электронное информационное табло. Трибуны на 1562 места оборудуют навесом, который защитит зрителей от непогоды.

Отметим, что работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить реконструкцию планируют в 2026 году.