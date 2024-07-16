Строительная готовность Дома культуры «Заря» в Балашихе достигла 40%

В рамках выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с подрядчиками и представителями администрации округа осмотрел ход реконструкции культурно-досугового центра «Заря». Общая строительная готовность объекта составляет 40%.

Ремонтные работы проводятся в одноименном микрорайоне и направлены на создание единого культурного центра на базе существующего здания площадью около 2,1 тысячи квадратных метров.

После завершения капитального ремонта в здании появятся новые возможности для досуга и получения дополнительного образования. Планируется, что здесь будут размещены отделение Детской школы искусств № 6 и библиотека. Также рядом с домом культуры и музеем ПВО будет обустроена зона отдыха с детской площадкой, лавочками и парковкой.

«Реконструкция КДЦ „Заря“ была необходима. В этом году мы включили объект в государственную программу Московской области и начали работы. Здание требовало серьезных конструктивных решений, особенно учитывая, что здесь будут функционировать культурные и образовательные учреждения», — отметил Сергей Юров.

На данный момент на объекте трудятся 40 человек и используется техника. Строители уже завершили внутренние демонтажные работы, стяжку полов первого этажа и замену кровли. Ведутся работы по ремонту слаботочных систем, электроснабжения, монтажу сетей водоснабжения и отопления. Заключен дополнительный контракт на отделку помещений и оснащение оборудованием.

«По инженерным сетям выполнены работы по прокладке и монтажу вентиляционного оборудования. Черновые работы практически завершены. Впереди нас ждут замена окон, установка дверей и отделочные работы. Также запланировано озеленение прилегающей территории и обновление системы освещения», — сообщил главный инженер компании «Ринново» Дмитрий Тихонов.

Ожидается, что к концу текущего года реконструкцию завершат и центр сможет принять новых воспитанников и посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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