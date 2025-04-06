Строительная готовность ДК «Исток» в Серпухове достигла 28,5%

Во Дворце культуры «Исток» в Серпухове продолжается капитальный ремонт в рамках программы «Культура Подмосковья». Общая строительная готовность объекта составляет 28,5%.

В проекте задействованы 49 специалистов. Сейчас выполняются работы по штукатурке стен, укладке черновых полов, восстановлению оконных проемов для последующего монтажа, монтажу штроб для электропроводки и возведению перегородок. Уже завершены кровельные работы и гидроизоляция фундамента.

В рамках перепланировки будут усилены дверные и оконные проемы, что обеспечит безопасность для посетителей и воспитанников Дома культуры. Также предусмотрено обустройство удобных входов для людей с ограниченными возможностями. Инженерные системы здания полностью заменят, а в ближайшее время начнется обновление системы отопления.

Историческая часть здания, построенного в 1860 году, сохранит свой первоначальный облик. Специалисты проведут реставрацию кирпичной кладки и нанесут гидрофобные покрытия на фасад.

Ожидается, что строительные работы завершатся к IV кварталу 2025 года, а сдача объекта запланирована на I квартал 2026 года.