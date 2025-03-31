Строительная готовность детского сада в микрорайоне Щелково-7 достигла 35%

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил о строительстве нового детского сада в микрорайоне Щелково-7. Учреждение рассчитано на 240 мест и будет размещено в трехэтажном здании общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

На первом этаже запланированы группы для самых маленьких, медицинский блок и кухня полного цикла. Второй и третий этажи займут помещения для младших, средних и старших групп, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для логопеда и развивающих занятий.

Территория вокруг детского сада будет благоустроена: здесь появятся игровые и спортивные зоны, будут высажены деревья и кустарники, а также установлены современные детские игровые комплексы.

По словам Андрея Булгакова, строительство объекта выполнено на 35%. В настоящее время ведутся работы по возведению кирпичных стен и крыши. Открытие детского сада планируется на конец 2025 года.