Строительная готовность детского сада на улице Кирова в Подольске достигла 30%

В городском округе Подольск в рамках капитального ремонта дошкольного отделения школы № 19 приступили к обновлению кровли и фасада здания на улице Кирова. Сейчас строительная готовность составляет 30%.

Капремонт предусматривает не только обновление фасада и крыши, но и замену инженерных систем, внутреннюю отделку помещений, благоустройство территории, а также оснащение учреждения современным оборудованием. Завершить все работы планируется к 1 сентября текущего года.

После окончания ремонта детский сад сможет принять 120 воспитанников. В обновленном здании появятся современные групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, изостудия и кабинет логопеда. На территории обустроят новые детские игровые площадки, зоны озеленения и спортивную площадку.

Ремонтные работы финансируются из бюджета Московской области. Подрядчиком выступает компания «Гарант Строй».