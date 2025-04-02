Строительная готовность детского сада на 240 мест в Домодедове составила 34%

Глава Домодедова Евгения Хрусталева и родители будущих воспитанников проверили строительство нового детского сада «Жар-Птица» на 240 мест, который возводят на территории жилого комплекса «Город Счастья». Готовность здания учреждения составила 34%.

Руководитель проекта ООО «2Б Проект» Андрей Салтыков провел для Евгении Хрусталевой и сотрудников администрации Домодедова экскурсию по стройплощадке нового образовательного заведения. Комиссия осмотрела помещения и территорию детсада, Андрей Салтыков рассказал собравшимся о назначении некоторых помещений. Он также поделился ближайшими планами.

«Строительная готовность проекта на сегодняшний день составляет 34%. Отставаний от графика нет. Сейчас заключаем договора на поставку оборудования ТХ. В первую очередь поступит оборудование для пищеблока», — сказал он.

На стройплощадке трудятся 82 человека, если возникнет необходимость, число рабочих увеличат. В здании детского сада уже установили окна и витражи, специалисты прокладывают внутренние коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение, канализацию и электроснабжение.

Евгения Хрусталева отметила, что образовательное учреждение откроют в новом учебном году.