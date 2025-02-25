Строительная готовность детсада в ЖК «Город счастья» в Домодедове достигла 60%

Новое дошкольное учреждение на 240 мест продолжают возводить в Домодедове. Свыше половины работ уже завершили.

Сейчас на площадке работают 60 специалистов и пять единиц техники. Идут фасадные и кровельные работы, также строители занимают кладкой внутренних стен и перегородок. Кроме того, специалисты обустраивают инженерные коммуникации, системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Здание детского сада будет трехэтажным. Его общая площадь составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

Здесь разместят групповые помещения с игровыми зонами и спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты. Предусмотрены пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, административные и технические помещения.

Рабочие проведут благоустройство прилегающей территории. На ней установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.