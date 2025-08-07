Строительная готовность бытового корпуса на стадионе «Спартак» в Можайске достигла 25%

В Можайске продолжают реконструировать стадион «Спартак». Сейчас строители возводят стены административно-бытового комплекса, работы выполнили уже на четверть.

На стройплощадке трудятся 55 специалистов, для реконструкции стадиона задействовали семь машин спецтехники. Сейчас строители занимаются заливкой монолитного перекрытия административно-бытового комплекса. Параллельно они демонтируют старый забор с одной стороны площадки и устанавливают временное ограждение. Это необходимо для устройства подпорных стен.

Также специалисты вывозят грунт и готовят основание под устройство футбольного поля. Его оснастят подогревом и дренажем. На самом поле постелят искусственное покрытие.

Помимо этого, на стадионе возведут трибуны на 1562 человек с навесом, разместят электронное табло и обустроят многофункциональные зоны: раздевалки, душевые, медпункт, тренерские и судейские комнаты, а также площадки для баскетбола, волейбола и легкоатлетические секторы.

Отметим, что завершить все работы планируют в следующем году. Стадион реконструируют по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».