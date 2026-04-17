Строители завершили укладку первой ветки дюкера в Воскресенске

В Воскресенске под руслом Москвы-реки завершили укладку первой ветки канализационного дюкера. Работы ведут водолазы, которые уже подготовили площадку для прокладки второй линии трубопровода.

Подводный участок расположен в районе пересечения инженерных сетей на дне реки. Специалисты работают в сложных условиях ограниченной видимости и течения, что требует точности и строгого соблюдения техники безопасности.

На объекте задействованы десять водолазов. Они выходят на смены с раннего утра и продолжают работу до вечера. Бригады трудятся по графику, чтобы не останавливать процесс и выдерживать сроки строительства.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин приехал на площадку и обсудил ход работ с представителями подрядной организации. Он уточнил текущий статус и планы на ближайшие этапы.

«Действующий коллектор эксплуатируется более 50 лет. Он обеспечивает транспортировку стоков промышленных предприятий правого берега, а также обслуживает Новлянский микрорайон, село Федино и деревню Ратчино. Все этапы строительства я контролирую лично», — сказал Алексей Малкин.

Старый дюкер нуждается в обновлении из-за износа. Новый трубопровод повысит надежность системы водоотведения и снизит риски аварийных ситуаций. После завершения второй ветки специалисты приступят к проверке герметичности и вводу объекта в эксплуатацию.