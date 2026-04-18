Строители завершили укладку первой ветки дюкера в Воскресенске

В Воскресенске завершили укладку и монтаж первой ветки канализационного дюкера под дном реки Москвы. Глава округа Алексей Малкин провел на объекте рабочее совещание с подрядчиками.

Старый коллектор работает более полувека. Он перекачивает стоки промышленных предприятий с правого берега, а также отходы из Новлянского микрорайона, села Федино и деревни Ратчино. Сейчас строители приступили к новой задаче.

Алексей Малкин лично контролирует все этапы: от подготовки грунта до укладки труб.

«Мы сейчас сделали исключительно подводную часть, одну ветку. Осталось ее просто залить бетоном и можно врезаться. Я прошу еще раз усилить вопрос по качеству. Для чего эти работы делаются — это экология. Забота об экологии», — сказал глава округа.

Проект реализуют по народной программе партии «Единая Россия». Новый коллектор важен не только для Воскресенска и Подмосковья, но и для всех регионов в бассейне Волги. Он предотвратит аварии и улучшит экологическую ситуацию.

На объекте трудятся десять водолазов. Они работают в две смены — с пяти утра до восьми вечера. Сергей Новиков, руководитель проекта, рассказал о ближайших планах.

«Остается доложить нам три крышки железобетонных колец верхних и после этого планируем делать врезку», — отметил он.

Параллельно строители готовят площадку для второй ветки дюкера.