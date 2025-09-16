Строители завершили работу над основанием сезонного катка в Воскресенске

Специалисты уже сформировали основание объекта. Также рядом появится гараж для спецтехники, павильоны для организации питания и проката инвентаря.

В помещениях будет панорамное остекление, предусмотрят входные группы с пандусами. Их будут отапливать, а также оборудуют специализированным напольным покрытием.

Гости катка смогут воспользоваться автоматическими камерами хранения, стеллажами для коньков и зонами отдыха.

«Ключевая задача — поддержание высокого качества ледового покрытия на протяжении всего сезона, за что будет отвечать специализированная команда. Их работа направлена на обеспечение качественного сервиса и создание положительного впечатления у посетителей», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.