Строители завершили первый этап работ в детском саду № 51 в Серпухове

В микрорайоне Ивановские Дворики полным ходом идут работы по капитальному ремонту детского сада № 51, являющегося частью образовательного комплекса школы № 18. Этот масштабный проект призван вдохнуть новую жизнь в учреждение, построенное более 30 лет назад, и создать современные условия для юных жителей округа.

Строители уже завершили первый, подготовительный этап, включающий демонтаж всех старых конструкций.

«Мы полностью сняли старую кровлю, которая требовала замены, и снесли часть внутренних перегородок, чтобы обеспечить новую, функциональную планировку. Сейчас весь образовавшийся строительный мусор оперативно отправляется на утилизацию, расчищая площадку для дальнейших работ», — сообщил начальник строительного участка подрядной компании Илья Лупашин.

Сейчас ведутся работы по подготовке полов к бетонной стяжке — ключевой этап для создания ровной и прочной основы под финишные покрытия. Одновременно с этим, другие бригады занимаются штукатурными работами, выравнивая как капитальные стены, так и вновь возведенные перегородки. Здание детского сада № 51, возведенное в 1993 году, давно нуждалось в комплексной модернизации. Его обновление стало возможным благодаря участию в государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».