Строители завершили демонтажные работы в детском саду «Аленушка» в Дмитрове

Капитальный ремонт дошкольного учреждения № 20. продолжается на Кропоткинской улице. Подрядчик закончил демонтаж кровли и внутренних перегородок в здании.

Специалисты приступили к обновлению кровли и перепланировке в образовательном комплексе. Параллельно заменяют коммуникации внутри здания и аварийные выходы. На объекте работают 15 человек и три единицы техники.

Комплексный ремонт детского сада проходит по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национальному проекту «Семья». В здании оборудуют новый спортивно-музыкальный зал и установят современный пищеблок, а также благоустроят окружающую территорию, обновят веранды и игровые элементы на групповых площадках, посадят новые деревья и кустарники.

На время ремонта 240 детей воспитанников «Аленушки» временно распределены по соседним детским садам. Завершить работы планируют в июле 2026 года.