Строители завершают монтаж пролетных строений на путепроводе в Серпухове

На 95-м километре Старосимферопольского шоссе вблизи деревни Лукино строители завершают установку пролетных строений путепровода. Об этом сообщил начальник участка Владислав Пухальский.

По его словам, последнее пролетное строение планируют установить в конце апреля. Конструкция будет поднята со стороны деревни Васильевское и уложена на опоры с помощью крана грузоподъемностью 250 тонн.

В настоящее время рабочие занимаются укрупнением блоков на первом и втором стапелях. Со стороны деревни Лукино возводится армогрунтовая стенка.

Работы ведутся круглосуточно: в дневную смену задействовано 20 человек, в ночную — шесть. На участке работает пять единиц техники — два экскаватора, погрузчик, кран и каток.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Открытие движения по путепроводу запланировано на сентябрь 2026 года. В настоящее время для водителей организованы объезды: северный — через местечко Данки, поселок Шарапова Охота и поселок Пролетарский; южный — через деревни Бутурлино и Нефедово.