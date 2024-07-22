Строители смонтировали пролетные строения на путепроводе над Можайским шоссе

Строители завершили монтаж пролетных строений на путепроводе обхода Малых Вязем. Они возвели все 12 капитальных опор и смонтировали заключительные блоки металлоконструкций над Можайским шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на следующих этапах строители опустят пролетное строение путепровода на опорные части, возведут плиту пролета, смонтируют парапетное ограждение, устроят гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие.

Так как путепровод над Можайским шоссе расположен в плотной городской застройке, нужно было вынести большое количество подземных коммуникаций. Благодаря технологии монтажа металлоконструкций пролетного строения на временных опорах удалось значительно ускорить процесс строительства.

Сейчас строительная готовность объекта уже превышает 75%.

На обходе деревни Малые Вяземы будет четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Строители возведут три транспортные развязки — на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.

Благодаря новому путепроводу улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Удастся разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

Открыть движение по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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