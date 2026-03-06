Строители приступили к обновлению здания Софринского образовательного комплекса

В первом корпусе МБОУ «Софринский образовательный комплекс» (микрорайон Софрино-1, деревня Нововоронино) активно ведутся ремонтные работы. Начальный этап демонтажа близок к завершению.

На третьем этаже уже идет штукатурка стен с помощью специального оборудования, после чего поверхности будут выравнивать вручную. Часть стен уже готова, остальные ждут своей очереди.

На втором этаже продолжается кладка перегородок. Старая стяжка пола и штукатурка со стен практически полностью демонтированы.

На первом этаже потолки в зоне столовой и пищеблока очищены пескоструйным способом и готовы к отделке. Параллельно возводятся перегородки будущих цехов. Организован вывоз строительных отходов с территории.

По словам начальника участка ООО «Стройтранскапитал» Михаила Шишова, инженерные коммуникации демонтируются поэтапно. Уже проведены подготовительные работы для монтажа слаботочной системы согласно проекту.

Сейчас на объекте трудятся 32 специалиста. Спортивный зал полностью подготовлен к отделке, в актовом зале завершаются демонтажные работы. Как только будут получены проектные решения, начнется прокладка новых инженерных коммуникаций.

Общая строительная готовность объекта составляет 10,2%. Все работы выполняются в соответствии с современными стандартами, которые обеспечивают удобство и безопасность учащихся и педагогов.

Полная сдача обновленной школы запланирована на 1 сентября 2026 года.