Строители Подмосковья возведут центр военно-спортивного воспитания в Мариуполе

Фонд капремонта Подмосковья начал реконструировать здания на территории бывшего детского центра «Орленок». На этом месте собираются построить учреждение военно-спортивной направленности лагерного типа. Об этом сообщают в МинЖКХ Подмосковья.

Комплекс зданий оздоровительного лагеря начал приходить в запустение еще в 1990-х. В середине нулевых территория «Орленка» превратилась в зону отчуждения, а в 2007 году учреждение и вовсе прекратило функционировать.

В 2014 году в корпусах, где когда-то отдыхали дети, останавливались украинские военные. Тогда они окончательно разрушили постройки.

В конце прошлого года на территории «Орленка» решили создать новый центр для патриотического воспитания молодежи «Воин» . Работы по проекту начались в январе текущего года.

МинЖКХ МО передает, на сегодняшний день подмосковные специалисты расчистили 15 гектаров территории, демонтировали заброшенные здания. Сейчас рабочие проводят укладку бетона под новые корпуса и спортивные площадки, готовят сохранившиеся здания к капремонту.

Завершить работы планируют в четвертом квартале 2025 года.