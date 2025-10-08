Крышу дома № 74 по улице Гагарина в Коломне обновят к концу октября

Специалисты компании «Стройразвитие» завершат капитальный ремонт кровли дома № 74 по улице Гагарина в Коломне к концу текущего месяца. Подрядчик уже выполнил работы на 95%. Чтобы ускорить процесс, на объекте ежедневно трудится бригада из пяти человек.

Изначально подрядчикам пришлось тщательно поработать над проектом. Обычно кровли обладают плоским покрытием и парапетом, в этом случае крыша была нестандартной конструкции — с мягкими скатами.

Рабочие приняли решение отказаться от привычного рубероида и использовали современные многослойные наплавляемые рулоны, которые сверху защищены слоем специальной минеральной посыпки. Именно она и обеспечивает устойчивость покрытия к внешним воздействиям и механическим нагрузкам.

Капитальный ремонт начался в июне и занял у строителей несколько месяцев. В ближайшие две недели весь комплекс работ будет завершен. Подрядчик уверен, что новое качественное покрытие поможет жильцам забыть о сезонных протечках кровли.