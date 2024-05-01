Строители начали ремонт кровли здания детского сада в Рузе | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 12:23 Строители начали ремонт кровли здания детского сада в Рузе Источник фото: Екатерина Данилина

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Продолжается капитальный ремонт детского сада № 3 в Рузе. Строители приступили к работам на крыше здания.

Рабочие демонтировали старое кровельное покрытие и, засыпав освободившуюся площадь керамзитом, подготовили крышу к стяжке, а также уже залили будущую кровлю бетонной смесью. Осталось положить рубероид.

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Следующим этапом работ станет установка новых окон.

Помимо капитального ремонта детского сада, который планируют завершить к сентябрю, рабочие благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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