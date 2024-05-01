Строители начали ремонт кровли здания детского сада в Рузе | 360°

01 мая 2024, 12:23
Строители начали ремонт кровли здания детского сада в Рузе
Продолжается капитальный ремонт детского сада № 3 в Рузе. Строители приступили к работам на крыше здания.
Рабочие демонтировали старое кровельное покрытие и, засыпав освободившуюся площадь керамзитом, подготовили крышу к стяжке, а также уже залили будущую кровлю бетонной смесью. Осталось положить рубероид.
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Следующим этапом работ станет установка новых окон.
Помимо капитального ремонта детского сада, который планируют завершить к сентябрю, рабочие благоустроят прилегающую территорию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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Детские сады
Руза
Ремонтные работы
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