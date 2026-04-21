Строители начали отделочные работы в лицее № 23 в Белоозерском

Готовность капитального ремонта учебного учреждения составляет 42%. строители приступили к финишной отделке помещений. Сейчас рабочие заканчивают монтаж мягкой кровли и замену окон.

Начальник участка «Строительная компания „Молния“» Алексей Ушков сообщил, что на площадке работают 55 человек и трактор. На втором и третьем этажах шпаклюют стены и готовят их под покраску. Параллельно ведут устройство полусухих стяжек и монтаж коробов из гипсокартона. Следующий этап — укладка плитки в уборных.

В здании полностью обновили системы канализации, холодного и горячего водоснабжения, сейчас меняют отопление. Также проводят электромонтажные работы и монтируют слаботочные системы.

Площадь здания — 8303 квадратных метра. Фасад станет современным вентилируемым с разноцветными решениями из керамогранитной плитки. Обустроят входные группы, закупят новую мебель и оборудование. Территорию полностью благоустроят: заменят асфальт и ограждение. Работы идут по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».