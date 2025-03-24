Строители из Подмосковья восстановят здание Мариупольского горсовета

Фонд капремонта Московской области восстанавливает здание Мариупольского городского совета. Строители уже закончили устройство новой кровли и остекление здания площадью более пяти тысяч квадратных метров. На текущем этапе специалисты приступили к фасадным работам.
Также ведется усиление несущих конструкций, замена инженерных систем, монтаж стен и перегородок. Внутри здания строители обновляют все помещения и кабинеты. Об этом сообщают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Контролируют процессы эксперты управления технического надзора капитального ремонта.
Завершение восстановления здания запланировано в текущем году.
Подробнее о деятельности фонда капитального ремонта Московской области можно узнать на официальном сайте.
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