Строители из Подмосковья восстановят дом на улице Бахчиванджи в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя завершается капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Бахчиванджи. Здание серьезно пострадало во время боевых действий.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, специалисты отремонтировали крышу, установили новые пластиковые окна и двери, а также полностью заменили системы водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения.

Строительным осталось провести внутреннюю отделку мест общего пользования.

«Мы понимаем, что для жителей главное — вернуться к нормальной жизни, в свои дома, и делаем все возможное, чтобы восстановительные работы осуществлялись качественно и в установленные сроки», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.