Строители из Подмосковья восстановили дом на Олимпийской улице в Мариуполе

Подмосковные специалисты восстановили еще один дом в Мариуполе. Он находится на проспекте Победы в Орджоникидзевском районе.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы провели под контролем специалистов технадзора.

В здании восстановили конструктив, заменили системы отопления, электро- и водоснабжения, обновили кровлю, фасад, окна и двери.

«Важно не только быстро восстановить конструктив пострадавших зданий, но и провести все работы качественно. При капитальном ремонте используются только надежные и проверенные материалы, за ходом работ всегда следят специалисты технадзора ГБУ МО „УТНКР“, а сам капитальный ремонт выполняется профессиональными своего дела», — рассказал глава министерства Антон Велиховский.