Строители из Подмосковья восстанавят еще одну пятиэтажку в Мариуполе

Специалисты Подмосковья продолжают помогать в восстановлении жилого фонда в Мариуполе. Сейчас работы ведут в Левобережном районе, где привелут в порядок пятиэтажный многоквартирный дом.

Пятиэтажный дом в левобережном районе, где сейчас кипят работы, планировался под снос, однако был сохранен и получил вторую жизнь. На всех этапах работы контролируют сотрудники подмосковного технадзора. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что эта деятельность имеет колоссальное значение. Эксперты работают в сложных условиях, проявляя профессионализм и смелость.

Объект находится в высокой стадии готовности. Там уже возвели конструктив, смонтировали коммуникации, установили окна и двери. Сейчас строители ведут кровельные работы и обустраивают систему электроснабжения.