Строевой смотр полиции прошел в Одинцовском округе

Строевой смотр личного состава провели в управления Министерства внутренних дел Одинцовского округа. Его организовали в преддверии перехода на зимнюю форму одежды.

Начальник управления Игорь Лопатин проверил внешний вид подопечных, соответствие данных в служебных удостоверениях, наличие нагрудных знаков и жетонов с личным номером сотрудников полиции.

Строевой смотр является важной частью организации службы в органах внутренних дел. Он позволяет не только проверить готовность личного состава к работе в зимний период, но и оценить соблюдение сотрудниками правил ношения форменного обмундирования.

По итогам мероприятия Игорь Лопатин подтвердил, что личный состав готов перейти на зимнюю форму, что будет способствовать повышению комфорта сотрудников в этот период.