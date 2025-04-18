Строевой смотр полиции прошел в Одинцове

Строевой смотр личного состава прошел в управления Министерства внутренних дел Одинцовского округа. Его организовали в преддверии перехода на летнюю форму одежды.

В мероприятии приняли участие начальник управления, полковник полиции Игорь Лопатин и руководители различных подразделений.

Во время смотра был проверен внешний вид сотрудников полиции и соблюдение правил ношения формы. Особое внимание уделялось внешнему виду одежды: ее чистоте, правильному расположению служебных удостоверений, жетонов и соответствию формы установленным нормативам.

По итогам мероприятия Игорь Лопатин подтвердил, что личный состав готов перейти на летнюю форму, что будет способствовать повышению комфорта сотрудников в теплый период. Он выразил уверенность в профессионализме подчиненных и подчеркнул важность дисциплины и готовности полиции к службе.