Стрелки из Домодедова выиграли медали на первенстве России

Спортсмены из Московской области продемонстрировали выдающиеся результаты на первенстве России по пулевой стрельбе, завоевав три медали: одну золотую и две серебряные.

Среди призеров — участники секции пулевой стрельбы стадиона «Авангард» из города Домодедово, которые привезли домой две награды из трех. В командных соревнованиях среди юниорок каждая спортсменка выполнила по 30 выстрелов.

В составе команды отличилась Софья Мироновская из Домодедова, завоевавшая золотую медаль. Тимофей Алейников, также представляющий Домодедово, стал серебряным призером в личном турнире в составе сборной Московской области. Он выступал среди юниоров в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров и набрал 628,8 очка.

Мастер спорта и член сборной России Тимофей Алейников рассказал о том, как важно для достижения успеха полностью сосредоточиться на каждом элементе выстрела. По его словам, если что-то не получается, он начинает все заново.

Наставник спортсменов Любовь Галкина — тренер с более чем десятилетним опытом и высшей тренерской категорией.

Первенство России проходило в Ижевске с 10 по 20 марта.