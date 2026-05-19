Стрелок из Подмосковья выиграл золото на юниорском чемпионате Европы

Представительница Московской области Анастасия Сорокина принесла российской команде золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по пулевой стрельбе. Соревнование прошло в хорватском городе Осиек с 7 по 18 мая 2026 года.

В командном упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 метров, лежа» среди юниорок до 21 года сборная России заняла первое место. В состав команды вошли спортсменки: Анастасия Сорокина (Сергиев Посад), Мария Круглова (Красноярский край) и Елена Кретинина (Липецкая область). Российская команда показала отличный результат — 1846,8 балла, опередив соперников из Чехии (1843,7) и Германии (1841,9).

Для Анастасии Сорокиной эта награда стала первым международным успехом в карьере. Чемпионат собрал около 500 участников из 34 стран, которые соревновались за 40 комплектов наград. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.