Стрелки из Подмосковья завоевали 4 медали на этапе Кубка России

Представители Московской области показали высокие результаты на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел в Архангельске. Они завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Победу в стрельбе из пневматического пистолета в дисциплине «пневматический пистолет — смешанная пара» одержала пара Софьи Никулиной (СШОР по летним видам спорта, Красногорск) и Александра Костенко (Училище олимпийского резерва №1, Краснознаменск).

Серебряным призером в упражнении «пневматический пистолет — 60 выстрелов» стала Елена Липа (Училище олимпийского резерва №1, Краснознаменск).

Бронзовые медали в парной стрельбе из пневматического пистолета завоевали Александр Костенко и Софья Никулина, а также Елена Липа и Даниил Полосухин (Училище олимпийского резерва №1, Краснознаменск).

Этап Кубка России прошел с 10 по 14 июня в Архангельске в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов России, а также представители Белоруссии.