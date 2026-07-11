Стрелки из Московской области завоевали две золотые медали на этапе Кубка России

На этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит с 1 по 11 июля в селе Игнатово Дмитровского городского округа, представители Московской области завоевали две золотые медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В упражнении «пистолет пневматический, соло» среди мужчин победителем стал Антон Аристархов из Краснознаменска. В смешанной паре в упражнении «пистолет пневматический» золотую медаль завоевала сборная Московской области в составе Софьи Никулиной из Химок и Антона Аристархова.

Ранее Антон Аристархов стал серебряным призером соревнований в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров» среди мужчин, а Софья Никулина завоевала серебро в аналогичной дисциплине среди женщин.

Чемпионат России и этап Кубка России по пулевой стрельбе проходят в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово в Подмосковье в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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