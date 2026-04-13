Стрелки из Московской области взяли золото и бронзу на этапе Кубка России

Сборная Московской области продемонстрировала выдающиеся результаты на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, в упорной борьбе за первое место спортсменки смогли завоевать две медали.

В дисциплине «винтовка пневматическая 10 м» среди женщин золото досталось Марьяне Романовой, которая представляет областной Центр олимпийских видов спорта из Сергиева Посада. Бронзовую награду в упражнении «пистолет пневматический 10 м» среди женщин получила Софья Никулина из Дмитрова, также представляющая областной Центр олимпийских видов спорта.

Этап Кубка России по пулевой стрельбе прошел с 3 по 10 апреля 2026 года в селе Конь-Колодезь Липецкой области в рамках федеральной программы «Спорт России».

Подробности можно узнать на страницах министерства физической культуры и спорта Московской области в социальных сетях: [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).