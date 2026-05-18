Стрелки из Лобни стали призерами соревнований «Кубок Победы»

III турнир «Кубок Победы» по армейскому тактико-стрелковому многоборью проходил с 11 по 16 мая в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова в парке «Патриот». Соревнования, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрали 40 команд.

Стрелки состязались в условиях, имитирующих реальные боевые ситуации, где требовались не только меткость, но и тактическое мышление. В турнире участвовали более представители Министерств обороны и внутренних дел, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Первого кассационного суда общей юрисдикции, а также гражданские команды и участники специальной военной операции. 11 команд представляли Московскую область, в том числе и стрелки из Лобни.

Основу лобненской команды составили сотрудники компаний «БрандКом» и «Орлан». Спортсмены показали высокий уровень подготовки и стали серебряными призерами. Награды вручили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.