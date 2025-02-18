Стрелки из Богородского округа победили на международном турнире в Минске

В Минске прошел международный зимний турнир спортивно-стрелкового комплекса «Мушкетон». Спортсмены из Богородского округа завоевали золотые и серебряные медали.

Показать свои навыки в Минске собрались участники из Белоруссии, России и Казахстана. Отличились на состязаниях стрелки из Богородского округа.

Первое место в категории «Дети» в личной квалификации среди юношей занял Тимофей Пименов, а среди юниорок — Мария Полищук. В финальных стрельбах золото досталось Софии Бириной. Также она выиграла серебро в финальных стрельбах, в категории «Взрослые».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в Московской области построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать в регионе еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.