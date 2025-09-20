Стратегию развития медико-санитарной помощи обсудили в Чехове

Стратегию развития первичной медико-санитарной помощи обсудили в Чехове. Семинар прошел во Дворце спорта «Олимпийский».

Более 80 представителей больниц и поликлиник со всего Подмосковья обсудили стратегию развития. Инициатор встречи — Министерство здравоохранения Московской области.

«Самая главная задача — выработать стратегию для маршрутизации пациентов Московской области для оказания им квалифицированной помощи», — уточнил начальник управления организации первичной медико-санитарной помощи областного Министерства здравоохранения Сергей Овечко.

Первичная помощь — это основа системы здравоохранения. В Чехове работают над тем, чтобы сделать медицину доступнее и эффективнее.

«В каждой поликлинике и амбулаторных звеньях на селе мы начинаем прорабатывать практику организации сестринских постов. Мы разделили функцию — у нас фактически врач занимается лечением, а медсестра — сопутствующими процедурами, документами», — сказал главный врач больницы Андрей Попов.