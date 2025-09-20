Стратегию развития медико-санитарной помощи обсудили в Чехове
Стратегию развития первичной медико-санитарной помощи обсудили в Чехове. Семинар прошел во Дворце спорта «Олимпийский».
Более 80 представителей больниц и поликлиник со всего Подмосковья обсудили стратегию развития. Инициатор встречи — Министерство здравоохранения Московской области.
«Самая главная задача — выработать стратегию для маршрутизации пациентов Московской области для оказания им квалифицированной помощи», — уточнил начальник управления организации первичной медико-санитарной помощи областного Министерства здравоохранения Сергей Овечко.
Первичная помощь — это основа системы здравоохранения. В Чехове работают над тем, чтобы сделать медицину доступнее и эффективнее.
«В каждой поликлинике и амбулаторных звеньях на селе мы начинаем прорабатывать практику организации сестринских постов. Мы разделили функцию — у нас фактически врач занимается лечением, а медсестра — сопутствующими процедурами, документами», — сказал главный врач больницы Андрей Попов.
В муниципалитете в этом году реализуют сразу несколько проектов: в октябре рабочие завершат ремонт в поликлинике на Пионерской, 2, а в Центре здоровья на Гагарина, 37 продолжаются работы по модернизации.
«В Центре здоровья располагаются диагностические кабинеты ультразвуковой диагностики, флюорографии. Монтируем новый аппарат и в октябре, я думаю, запустим новый маммограф», — уточнил Андрей Попов.
Все эти меры позволят жителям получить качественную медико-санитарную помощь в современных условиях.