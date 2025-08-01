Стратегию оздоровления водоемов Подмосковья обсудили в Совете Федерации

В Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный оздоровлению водных объектов Подмосковья. Участники предложили меры по улучшению экологического состояния рек и озер региона, сообщили в Минэкологии МО.

На встречу приехали представители правительства Московской области, профильных ведомств, научного сообщества и общественных организаций. Министр экологии Подмосковья Виталий Мосин рассказал о внедрении системы мониторинга, включающей автоматизированные посты и мобильные лаборатории.

«Наша цель — не только ликвидировать последствия загрязнения, но и внедрять современные технологии, такие как роботизированная очистка и биотехнологии для обеспечения устойчивого развития экосистем, Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать комфортную и безопасную среду для жителей региона и будущих поколений», — сказал Мосин.

Министр упомянул, что сейчас в округах Подмосковья проводится чистка берегов, а также действует губернаторская программа «100 прудов и озер». По ней в этом году приведут в порядок 20 русловых водоемов.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере прокуратуры Московской области Анатолий Косарев доложил, что ведомство активно работает с обращениями граждан. Совместно с Минэкологии и другими структурами проводятся рейды, на них экологические нарушения пресекаются.

«Особое внимание уделяется восстановлению нарушенных экосистем — мы добиваемся не только наказания виновных, но и реального устранения последствий загрязнения», — подчеркнул Косарев.

В своих докладах ученые рассказали про временные очистные сооружения, биотехнологии и методы контроля за сбросами. Они сделали акцент на ливневых канализациях, так как именно через них в водоемы попадает больше всего загрязнений.

Министерство экологии сообщило, что планирует расширять применение инновационных решений. Также ведомство будет работать над взаимодействием с научными и общественными организациями для разработки комплексных мер по защите водных объектов.