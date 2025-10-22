Стратегическую сессию провели для студентов авиационного института в Химках

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» рассказали, как превратить идею в проект, а проект — в грант. Они организовали стратегическую сессию для студентов филиала Московского авиационного института в Химках по направлению «Ракетно-космическая техника», где ребята могли представить свои предложения по развитию молодежной политики в регионе.

Молодогвардейцы дали возможность студентам расширить взгляды и задуматься над темами экологии, патриотизма и социальной работы.

«Сегодня они представляют социальные и общественные проекты, которые помогут городу. Может быть, какие-то мы возьмем, будем реализовывать. Ребята сами могут прийти к нам в организацию, реализовать. Может быть, у них есть какая-то идея, которую они давно хотят воплотить в жизнь, но не знают, как это сделать», — рассказала исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Анна Лисак.

Получить финансовую поддержку можно за инициативность и желание участвовать в развитии региона.

«Каждая идея — это грантовый проект. Просто его нужно правильно развить и правильно упаковать. Я сталкивалась с таким, что мальчик просто сказал какую-то идею, и мы подали с ним этот проект, и он выиграл грант 300 тысяч», — отметила член штаба химкинского отделения «Молодой Гвардии» Ирина Чагарян.

После стратегической сессии для студентов прошло развлекательное мероприятие «АнтиИгры» с конкурсами и решением кейсов. Такой формат стимулирует выявление ключевых проблем и поиск общих решений.

Проект «АнтиИгры», также разработанный «Молодой Гвардией», получил грантовую поддержку и направлен на обучение школьников и студентов созданию и реализации полезных для общества инициатив.