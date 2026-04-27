Стратегическую сессию по развитию бизнеса провели в Химках

В Химках 22 апреля состоялась стратегическая сессия «Реальный бизнес. Задачи и решения», организованная рекламной гильдией Химок при поддержке муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки». Предприниматели округа разобрались, как сделать коммерческое предложение инструментом продаж.

Ключевой темой стала «Перезагрузка продаж: повышаем конверсию из коммерческих предложений в заказы». Бизнес-психолог и коуч Юлия Счастная раскрыла приемы убеждения клиентов и методы ведения переговоров. Участники научились использовать сильные стороны своих менеджеров, чтобы успешнее закрывать сделки.

Предприниматели также узнали о городских и областных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Рекламная гильдия Химок — это сообщество, которое помогает местным бизнесам привлекать крупные заказы, расти и укреплять репутацию в городе. Большой акцент на мероприятии сделали на психологии сделок.