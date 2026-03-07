Стратегическую сессию по продвижению молодежного футбола провели в Химках

В учебно-тренировочном центре сборной России в Новогорске прошла стратегическая сессия, посвященная развитию и медийному продвижению молодежного футбола. Представители Российского футбольного союза, тренеры национальных команд и руководители юношеских лиг обсудили обновленную стратегию, призванную вывести детско-юношеский футбол на новый уровень.

В преддверии старта ЮФЛ Центр, который состоится в апреле, участники встречи рассмотрели вопросы создания региональных медиа-хабов, поддержки юношеских лиг и продвижения новых героев турниров. Лучшие медиаменеджеры получат возможность пройти стажировку на матчах сборных команд России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, принявший участие в сессии, высоко оценил роль Юношеской футбольной лиги в подготовке игроков для национальной команды. По его словам, ЮФЛ — это лучшее, что произошло в юношеском футболе за последнее время. Он отметил, что такие футболисты, как Батраков, Кисляк, Лукин и Глебов, прошли через ЮФЛ и сейчас находятся в сборной, что однозначно доказывает эффективность лиги. В новом сезоне Карпин планирует лично посещать региональные академии и матчи ЮФЛ.

РФС уже утвердил состав участников ЮФЛ Центр сезона 2026 года. В числе команд — Академия «СШОР Химки» 2010 и 2011 годов рождения. Это открывает новые перспективы для воспитанников химкинской школы футбола, позволяя им выходить на всероссийский уровень и получать шанс попасть в составы сборных команд страны.