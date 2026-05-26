Стратегическую игру для студентов колледжа провели в Дмитрове
В Дмитровском муниципальном округе провели молодежную стратегическую игру «Город перемен». Участниками стали студенты Подмосковного политехнического колледжа, которые представили проекты по преображению общественных пространств.
Студенты предложили создать несколько уникальных проектов. Один из них эко-хаб с чистой водой — установка био-зарядок на солнечных батареях, автономных комплексов с мощными очистителями воды. Рядом с каждой такой точкой предлагается обустроить небольшую парковую зону с лавочками, цветниками и мини-магазином. Также одно из предложений было создать центр социализации для детей — развлекательный комплекс для детей 5–10 лет, главная цель которого — помощь ребенку в социализации и выстраивании гармоничного контакта с родителями. Креативные ребята предложили сделать арт-галерею под открытым небом — размещать арт-объекты от местных художников для украшения улиц.
Депутат фракции «Единая Россия», руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Алина Марченкова отметила: «Ребята подошли к заданию серьезно: представили не абстрактные идеи, а настоящие, живые проекты. Спасибо им за энергию и живой ум! Все предложения мы передадим в Народную программу „Единой России“».
Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул: «Любые идеи по развитию округа, особенно от молодежи, важны — они показывают, на что мы должны обратить внимание в первую очередь. Инициативы студентов будут приняты к сведению и внесут свой вклад в общее дело».