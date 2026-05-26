Стратегическую игру для студентов колледжа провели в Дмитрове

Студенты предложили создать несколько уникальных проектов. Один из них эко-хаб с чистой водой — установка био-зарядок на солнечных батареях, автономных комплексов с мощными очистителями воды. Рядом с каждой такой точкой предлагается обустроить небольшую парковую зону с лавочками, цветниками и мини-магазином. Также одно из предложений было создать центр социализации для детей — развлекательный комплекс для детей 5–10 лет, главная цель которого — помощь ребенку в социализации и выстраивании гармоничного контакта с родителями. Креативные ребята предложили сделать арт-галерею под открытым небом — размещать арт-объекты от местных художников для украшения улиц.

Депутат фракции «Единая Россия», руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Алина Марченкова отметила: «Ребята подошли к заданию серьезно: представили не абстрактные идеи, а настоящие, живые проекты. Спасибо им за энергию и живой ум! Все предложения мы передадим в Народную программу „Единой России“».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул: «Любые идеи по развитию округа, особенно от молодежи, важны — они показывают, на что мы должны обратить внимание в первую очередь. Инициативы студентов будут приняты к сведению и внесут свой вклад в общее дело».