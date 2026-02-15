Стратегическое планирование в градостроительстве: роль водно-зеленого каркаса

В Санкт-Петербурге прошел I Международный форум зеленой отрасли, где обсуждались современные подходы к формированию комфортной городской среды. В рамках мероприятия состоялась сессия «Водно-зеленый городской каркас».

Начальник управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Мособлархитектуры Алеся Гончарик рассказала о регулировании и создании локальных общественных территорий в Подмосковье. Она подчеркнула важность закрепления водно-зеленого каркаса в документах стратегического планирования.

Ключевую роль играют документы территориального планирования, такие как схемы территориального планирования Московской области, генеральные планы городских округов и проекты планировок территорий (ППТ).

Особое внимание уделяется природно-историческим и природно-экологическим территориям, закрепленным в региональных документах. Они требуют новых подходов с учетом ключевых целей развития региона на основе сохранения природного потенциала и создания экологически безопасной среды.

Новые подходы к формированию устойчивых градостроительных структур основаны на проектировании общественных территорий с учетом принципов экологической устойчивости и сохранения существующей ландшафтной структуры.

Опыт Московской области может быть рекомендован для других субъектов Российской Федерации.

«Ландшафт XXI века — это уже не только природная первооснова, которую градостроители учитывают при проектировании и реконструкции городов. Это основной элемент планировочной структуры, формирующий безопасную биопозитивную среду города на всех его градостроительных уровнях», — отметила Алеся Гончарик.