Андрей Воробьев: почти 600 ключевых объектов ЖКХ в Подмосковье обновят к осени

Стратегически важные планы по модернизации теплоснабжения на 2025 год выполнят в Подмосковье к 1 сентября. Каждый должен быть вовлечен — от глав городских округов до руководителей снабжающих организаций, сказал губернатор Андрей Воробьев .

«Мы договаривались реализовать к 1 сентября стратегически важный, этот самый большой 2025-й год. Поэтому каждый должен быть вовлечен: губернатор, глава, министр, подрядчик, руководитель снабжающей организации», — сказал он на заседании областного правительства.

Комфортная погода и технологии позволяют уже в марте не просто готовить проектную документацию, но и досрочно выходить на стройплощадку — до окончания отопительного сезона и без отключения потребителей.

Сейчас работу проводят на 152 объектах. В особой зоне контроля — городские округа, вошедшие в красную зону рейтинга. Среди них Егорьевск, Лотошино, Шатура, Дмитров, Кашира и другие, где затянули с заключением контрактов.

К 1 сентября в Подмосковье завершат модернизацию 591 объекта.