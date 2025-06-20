Стратегическая сессия по цифровой трансформации прошла в Коломне

Цифровые решения и перспективы развития сферы обсудили на тематическом мероприятии в Коломне. Его провели в арт-квартале «Патефонка».

Поддержали организацию события администрация городского округа Коломна и «Сбер». В стратсессии поучаствовали представители администраций юго-востока Подмосковья.

«Цифровизация процессов важна для повышения прозрачности и оперативности принятия решений на местном уровне. Обсудили, что нового мы можем внедрить в работу, чтобы каждый житель области ощущал на себе положительные перемены», — добавил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Также на встрече представили трансформационные цифровые решения. Их цель — повысить эффективность управления муниципальным хозяйством и улучшить качество жизни в округе.

Кроме того, для участников организовали рабочие группы. В них рассмотрели сценарии внедрения новых технологий в работу органов местного самоуправления.