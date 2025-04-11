Стратегическая сессия по цифровизации образования в школах прошла в Подмосковье

Стратегическая методическая сессия по вопросам цифровизации образования прошла в центр «Богородский» 10 апреля. В ней приняли участие 317 образовательных учреждений из 49 округов Подмосковья.

Участники встречи обсудили цифровизацию в школах. Экспертом мероприятия выступила директор по стратегическим партнерствам компании «Системы Будущего», методолог в области применения искусственного интеллекта в образовании Юлия Манаенкова. Она рассказала о подходах к использованию ИИ, когда он становится не только инструментом, но и полноправным участником в проектной работе.

После обсуждения участники разделились на команды для практической работы. Они обсудили кейсы по применению нейросетей для решения повседневных задач в школе.

«Итогом работы стали проекты цифровой трансформации, разработанные при активном участии нейросетевых инструментов. Все участники получат сертификаты, подтверждающие их вклад в развитие цифровых инициатив», — отметили в Минобразования Подмосковья.