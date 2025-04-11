Стратегическая сессия по качеству образования прошла в Балашихе

Стратегическая сессия «Зоны роста и сферы влияния на качество образования» прошла в гимназии № 1 городского округа Балашиха. Мероприятие было организовано в рамках 13 региональной и 18 муниципальной выставки-ярмарки инновационных управленческих и педагогических идей «Инструменты и механизмы достижения качества образования».

В работе сессии приняли участие более 80 руководящих и педагогических работников образовательных организаций округа. Формат мероприятия включал «форсайт-сессию» по девяти ключевым направлениям: «Портрет учителя XXI века», «Механизмы качества образования», «Цифровая образовательная среда», «Инструменты качества образования», «Профориентация», «Дополнительное образование», «Дошкольное образование», «Наставничество», «Учитель — Учитель».

В ходе обсуждений участники выработали предложения для программ развития образовательных организаций, направленных на достижение высокого качества образования. Эти инициативы будут направлены в Министерство образования Московской области для дальнейшего рассмотрения и внедрения.